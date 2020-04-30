К 1 мая в Вологде украсят флагами улицу Мира

30.04.2020 [Общество]

Улицу Мира и площадь Революции в Вологде украсят к 1 мая. Об этом NewsVo рассказали в пресс-службе городской администрации:

«Будет вывешено около 170 флагов на площади Революции и на улице Мира, это те же самые флаги, которые будут украшать город вплоть до 9 мая. К Дню победы мы просто увеличим их количество».

Ранее NewsVo сообщал, что на украшение города к праздникам в период с 21 апреля по 30 ноября 2020 года администрация Вологды потратит 1,59 млн рублей. Контракт на проведение этих работ чиновники подписали 21 апреля с ООО «Абсолютстрой» из Вологды (учредитель — Евгений Карпов). Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. 

В контракте говорится, что город купит у фирмы 910 флагов. Кроме Дня Победы, Вологду будут украшать ими к Дню труда (01 — 05 мая), Дню защиты детей, Дню России, Дню города, Дню государственного флага, Дню знаний, Дню народного единства. В стоимость контракта включены работы по монтажу и демонтажу флагов.

Вологодский интернет-портал «Вточку» ранее обращал внимание жителей, что в 2018 году администрация Вологды уже покупала 430 флагов, в 2019 году — 724 флага.

Тэги: госзакупки

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