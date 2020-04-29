В Череповце отключения горячей воды перенесли на июнь

29.04.2020 [Общество]

Первые отключения горячей воды в Череповце перенесли с 19 мая на 23 июня. Обновленный график опубликовал на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов. Он пояснил, что даты изменили по просьбе жителей Индустриального района, в котором воду отключают первым.

— Никаких отключений в мае. Иногда в это время в нашем климате еще холодно, поэтому отсутствие горячей воды воспринимается особенно остро. Теперь работы только летом. Никаких двух недель ожиданий: возвращаем горячую воду, как только все отремонтировали, — пишет Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за коронавируса в Вологде также были перенесены сроки отключения горячей воды.  

— У нас было в графике отключение горячей воды уже сразу после майских праздников в некоторых микрорайонах, я все это перенес на конец мая месяца. Первые отключения начнутся 24 мая по графику, — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, в мае на ремонт встанут только три котельные: с 25 мая – теплоисточники на Пошехонском шоссе, 36а и ул. Болонина, 23а, с 27 мая - на Старом шоссе, 5. Все остальные плановые отключения начнутся после 1 июня.

 

Тэги: горячая вода, отключение

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