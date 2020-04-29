Количество выявленных случаев коронавируса в Вологодской области увеличилось до 173

Семь новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки. Из них три в Вологде, один - в Череповце, один в Кичменгско-Городецком районе. Кроме того, выявлены два первых случая заражения в Кирилловском районе.

Общее число выявленных случаев заражения инфекцией в регионе составило 173, сообщает сайт регионального правительства. Всего, по данным на утро 29 апреля, в Череповце 72 случай коронавируса, в Вологде — 67, в Шекснинском районе - 6, в Великоустюгском районе — 5, в Нюксенском районе — 3, в Кадуйском районе — 2, в Вологодском районе -3, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 4, в Кичменгско-Городецком районе -2, в Кирилловском районе -2, по одному в Устюженском, Тотемском, Бабушкинском, Никольском районах. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 45 человек (плюс 4 за минувшие сутки).

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области введут электронные пропуска для въезда на территорию граждан, у которых нет прописки в регионе.