106 дополнительных рейсов организуют в Вологде на автобусных маршрутах в дачных направлениях

Более сотни дополнительных рейсов организуют на дачных автобусных маршрутах в Вологде. Это необходимо, чтобы не допустить скопления людей при поездках на участки.

— Принято решение с 1 мая ввести 106 дополнительных рейсов на 8 маршрутах в дачных направлениях. Это касается автобусов № 8, 12, 14, 28, 32, 36, 37, 42, именно на этих маршрутах пассажиропоток вырос больше всего. Еще несколько перевозчиков продолжают мониторинг и решение по корректировке графика будут принимать позже», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Обновленное расписание в ближайшие дни обещают опубликовать официальном сайте администрации Вологды в ближайшие дни.

Ранее NewsVo сообщал, что с 25 апреля жителям Вологодской области разрешили самоизолироваться на дачах, если они здоровы, не контактировали с заразившимися и не ездили недавно в другие страны и регионы. Чтобы избежать толп в автобусах, власти обещают запустить дополнительные рейсы, на вокзалах организуют продажу масок и перчаток. Кроме того, магазинам с товарами для садоводства и огородничества разрешат работать.