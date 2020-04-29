Защитники сквера на улице Ярославской в Вологде готовят обращение в суд по поводу стройки

29.04.2020 [Общество]

Защитников зеленой зоны вблизи домов № 34 и 36 на улице Ярославской в Вологде 28 апреля рабочие пытаются выгнать с огороженной территории, на которой планируется строительство детсада. Об этом сообщается в группе движения «Вместе». 

— Они помечают деревья, которые собираются выкорчевывать и якобы куда-то пересаживать. Но мы не согласны, чтобы уничтожали зеленую зону, мы категорически против, протестуем и хотим, чтобы здесь нам оставили зеленый участок, а для детского сада выбрали другое место. Нам сказали, что деревья, которые повыше, все спилят, — рассказывает вологжанка Галина Беднина. 

Банер строителей. Скриншот трансляции движения "Вместе"

Ранее NewsVo сообщал, что лидера движения «Вместе» Евгения Доможирова, который вместе с жителями выступает против застройки зеленой зоны, задержали в сквере на улице Ярославской 27 апреля. Полицейский составил на мужчину протокол за нарушение режима самоизоляции, хотя Доможиров пояснил, что находится там как журналист интернет-издания «Позиция».Из-за того, что активист не смог предъявить пропуск, выданный администрацией города, полицейские дали ему 15 минут на то, чтобы он уехал домой, однако тот остался в сквере. После этого Евгения Доможирова увели в патрульную машину — за неповиновение сотрудникам полиции.

Администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей, начать их фирма должна была с 1 мая. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было. Вологжане готовят обращения в суд и надеются с помощью исков остановить стройку. 

Утром 27 апреля возле домов №34 и 36 на улице Ярославской, в зеленой зоне, на месте которой собираются построить детский сад, вновь появилась строительная техника. Трактор пытался проехать к месту будущей стройплощадки, дорогу ему преграждали защитники сквера. Кроме того, началось возведение забора по периметру будущей стройплощадки.

28 апреля трактор уже заехал на территорию сквера, а рабочие демонтировали контейнерную площадку. Кроме того, как сообщают местные жители, строители рушат пешеходную дорожку через зеленую зону.

 
Тэги: зеленые зоны, скверы, Строительство
Сюжет: детсад на Ярославской в Вологде

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