Мелодраму «Счастье моё…» предлагает посмотреть онлайн 29 и 30 апреля вологодский ТЮЗ

Видеозапись спектакля «Счастье моё…» (14+) Вологодского театра для детей и молодёжи можно будет посмотреть в сети интернет 29 и 30 апреля. Это мелодрама в режиссера Бориса Гранатова по пьесе Александра Червинского о судьбах людей, переживших Великую Отечественную войну.

- 1947 год… Два года, как закончилась Великая Отечественная война. В маленьком русском городке, еще не оправившемся от военной разрухи, встречаются двое: Семен и Виктория, - рассказывается о сюжете спектакля на странице театра в социальной сети. - Он - дисциплинированный курсант школы будущих дипломатов. Она - веселая, бесшабашная пионервожатая и начинающая учительница. У него живы родители, но он стыдится своего отца-баптиста. Она - дочь репрессированного военачальника, рано оставшаяся сиротой. У него впереди блестящая карьера торгового атташе. У нее плохое здоровье, подорванное тяжелым детством, и перспектива одной растить маленькую дочь. Он прагматик и пессимист. Она романтичная оптимистка. Такие разные, они встретились, чтобы расстаться. Но они никогда не забудут друг друга… Мы вслед за автором всматриваемся в юность наших родителей, бабушек и дедушек, в наше общее прошлое - прошлое нашей Родины, которое «всегда с нами», чтобы лучше понять нас сегодняшних и, быть может, заглянуть в будущее. Ироничная, немного грустная история короткой любви Виктории и Семена заставит зрителей задуматься о том, что такое предательство, что такое успех и стоит ли за него платить потерей нравственных идеалов…

Видеозапись будет доступна для просмотра 29 апреля с 11.00 и 30 апреля в течение всего дня на сайте cultinfo в рамках проекта «Онлайн-культура Вологодской области».

