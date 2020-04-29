Глава вологодского УМВД Виктор Пестерев ответит на вопросы жителей по телефону

29.04.2020 [Общество]

Начальник УМВД России по Вологодской области, генерал-майор Виктор Пестерев по телефону ответит на вопросы, касающийся компетенции органов внутренних дел. Звонки принимаются с 16 до 17 часов 30 апреля по номеру 8 (8172) 79-45-83.

— Все вопросы и предложения начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Николаевич Пестерев рассмотрит лично, — отмечают в пресс-службе областного УМВД.

Ранее NewsVo сообщал, что вологодский губернатор потребовал увеличить число привлекаемых к ответственности за нарушение самоизоляции. Этот вопрос Олег Кувшинников поручил проработать с главами муниципалитетов, с начальником УМВД, с судом и с административными комиссиями.

Тэги: полиция

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