В Усть-Кубинском районе почтовое отделение задерживало доставку пенсий

В Усть-Кубинском районе трем ветеранам Великой Отечественной войны доставляли пенсию с задержками. После обращения одного из них в прокуратуру «Почту России» обязали выплатить пенсионерам неустойку.

— Установлено, что в январе — феврале 2020 года трем ветеранам Великой Отечественной войны, а также другим жителям района территориальным отделением почтовой связи Управления Федеральной почтовой связи по Вологодской области — филиала АО «Почта России» несвоевременно предоставлялась пенсия, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Указанные факты — нарушение договора, заключенного «Почтой России» и региональным отделением Пенсионного фонда, поэтому прокуратура направила руководителю управления ФПС по Вологодской области представление о необходимости устранить нарушения и потребовала выплатить всем пострадавшим пенсионерам неустойку за каждый день просрочки.

В итоге начальника территориального отделения почтовой связи привлекли к дисциплинарной ответственности, а пенсионерам выплатили все причитающиеся деньги.

Ранее NewsVo сообщал, что в Великом Устюге женщина подозревается в краже денег с банковского счета умершего пенсионера.