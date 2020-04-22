Жительница Великого Устюга похитила пенсию умершего знакомого

В Великом Устюге женщина подозревается в краже денег с банковского счета умершего пенсионера

Заявление о хищении поступило в дежурную часть от местного отделения пенсионного фонда. В заявлении сообщалось, что неизвестные сняли с карты недавно умершего мужчины пенсию в размере 8000 рублей. Полицейские установили личность подозреваемой в краже, ею оказалась 41-летняя местная жительница.

— Ранее фигурантка помогала умершему по хозяйству, покупала продукты питания, платила по счетам. Для этой цели пенсионер предоставил женщине пароль от своей банковской карты. Зная, что получатель пенсии скончался, подозреваемая, имея доступ к его счету, сняла поступившие пенсионные средства через банкомат и потратила их на собственные нужды.

Женщину задержали и доставили в отдел полиции, она созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета).

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде вынесли приговор бывшей сотруднице отдела начисления и выплат пенсий отделения Пенсионного фонда России. Женщина присваивала себе выплаты умершего пожилого человека - всего около миллиона рублей.