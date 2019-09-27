В Вологде сотрудница ПФР присвоила себе миллион рублей из пенсии умершего человека

27.09.2019 [Общество]

В Вологде вынесли приговор бывшей сотруднице отдела начисления и выплат пенсий отделения Пенсионного фонда России. Женщина присваивала себе выплаты умершего пожилого человека.

— В течение года она фальсифицировала данные о начислении лицу, в отношении которого прекращены выплаты с связи со смертью, пенсионных выплат. С помощью программно-технического комплекса, подсудимая формировала разовые денежные выплаты по пенсионным начислениям и поручения об их перечислении на принадлежащий ей банковский счет, — сообщает прокуратура Вологды.

По данным ведомства, ущерб от действий злоумышленницы составил 1 105 080 рублей. Выходит, что в среднем умерший пенсионер получал более 90 тысяч рублей в месяц.

Вологодский городской суд признал женщину виновной в мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Ей назначено наказание  в виде условного лишения свободы на три года, с испытательным сроком два года. Еще до рассмотрения дела судом ущерб, нанесенный бюджету в результате мошенничества, женщина полностью возместила.  

 

Тэги: пенсии, пенсионный фонд, мошенничество

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