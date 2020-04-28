В Вологде с 30 апреля начнут торговать рассадой овощей

В Вологде с 30 апреля начнется торговля рассадой овощей, об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

«С учётом коронавируса мы организовали заказ рассады через интернет и по телефону. То есть покупатель звонит или в интернете заказывает товар, мы формируем заказ, он приходит к определённому времени и забирает. У нас организована бесконтактная оплата. Также организуем выездную торговлю, — рассказала председатель СХПК комбината «Тепличный» Ирина Харабардина. — Продажа начинается с 30 апреля, чтобы жители могли приобрести рассаду уже на майские праздники. Рассады хватит на всех. Мы не первый год занимаемся и знаем, какие объёмы требуются и какие сорта любят вологжане».

Сельхозкооператив занимается выращиванием более 10 наименований культур: огурцы, томаты, перец, баклажаны, различные зеленые культуры, редис, овощные и декоративно-цветочные культуры.

Ранее NewsVo сообщал, что с 25 апреля жителям Вологодской области разрешили самоизолироваться на дачах, если они здоровы, не контактировали с заразившимися и не ездили недавно в другие страны и регионы. Чтобы избежать толп в автобусах, власти обещают запустить дополнительные рейсы, на вокзалах организуют продажу масок и перчаток. Кроме того, магазинам с товарами для садоводства и огородничества разрешат работать.