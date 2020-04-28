В Вологде с 30 апреля начнут торговать рассадой овощей

28.04.2020 [Общество]

В Вологде с 30 апреля начнется торговля рассадой овощей, об этом сообщает пресс-служба губернатора области. 

«С учётом коронавируса мы организовали заказ рассады через интернет и по телефону. То есть покупатель звонит или в интернете заказывает товар, мы формируем заказ, он приходит к определённому времени и забирает. У нас организована бесконтактная оплата. Также организуем выездную торговлю, — рассказала председатель СХПК комбината «Тепличный» Ирина Харабардина. — Продажа начинается с 30 апреля, чтобы жители могли приобрести рассаду уже на майские праздники. Рассады хватит на всех. Мы не первый год занимаемся и знаем, какие объёмы требуются и какие сорта любят вологжане».

Сельхозкооператив занимается выращиванием более 10 наименований культур: огурцы, томаты, перец, баклажаны, различные зеленые культуры, редис, овощные и декоративно-цветочные культуры.

Ранее NewsVo сообщал, что с 25 апреля жителям Вологодской области разрешили самоизолироваться на дачах, если они здоровы, не контактировали с заразившимися и не ездили недавно в другие страны и регионы. Чтобы избежать толп в автобусах, власти обещают запустить дополнительные рейсы, на вокзалах организуют продажу масок и перчаток. Кроме того, магазинам с товарами для садоводства и огородничества разрешат работать. 

Тэги: дачи, Тепличный

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В сквере на улице Ярославской в Вологде задержали Евгения Доможирова
«Это настоящие боевые действия»: в сквер на улице Ярославской в Вологде тайком от жителей загнали трактор
В Вологде у двух фирм отзовут пропуска за нарушения санитарных норм
Сходил в полицию, сходил в магазин, ухаживала за больным: как в Вологде привлекают за нарушение самоизоляции
Часть пациентов Вологодского онкодиспансера может остаться без лечения из-за угрозы закрытия клинических исследований
Семь новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Здоровым жителям Вологодской области разрешили самоизолироваться на дачах
Вологодский губернатор потребовал увеличить число привлекаемых к ответственности за нарушение самоизоляции
Пропавшую в Сямже девушку обнаружили мертвой в подвале столовой хлебозавода
Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Грязовецком районе
28.04.2020 [Общество]

Задержанного в сквере на улице Ярославской в Вологде Евгения Доможирова арестовали на трое суток

275
0
28.04.2020 [Общество]

Строительство детсада на улице Ярославской предусмотрели допсоглашением между Минпросвещения и правительством Вологодской области

613
1
28.04.2020 [Общество]

Шесть новых случаев коронавируса зафиксированы в Вологодской области за сутки

2914
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Задержанного в сквере на улице Ярославской в Вологде Евгения Доможирова арестовали на трое суток
Путин объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая
В Вологде с 30 апреля начнут торговать рассадой овощей
15 многодетных и малоимущих семей Вологодской области получили продуктовые наборы от «Справедливой России»
Череповчанина приговорили к 12 годам колонии за домогательства маленькой дочери
Строительство детсада на улице Ярославской предусмотрели допсоглашением между Минпросвещения и правительством Вологодской области
Стать дистанционным хозяином для собаки предлагает общество защиты животных «Велес»
 


24.04.2020 [Общество]

Действия выстрелившего в собаку вологодского участкового признали правомерными

2585
0
28.04.2020 [БлогоVO]

Суд над Евгением Доможировым

347
0
28.04.2020 [Обзор Прессы]

Его величество Вологодский кремль

174
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика