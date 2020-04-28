В Вологодской области отделы судебных приставов переименуют в отделения

Отделы судебных приставов в Вологодской области с 1 мая преобразуют в отделения. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

В релизе говорится, что «организационно-штатные мероприятия» проводятся в связи с январским приказом федеральной службы «Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области».

— Количество отделений, их адреса, а также графики приема граждан и представителей организаций остаются прежними, — сообщает пресс-служба.

Ранее NewsVo сообщал, что в Сокольском районе суд удовлетворил иск местного жителя и отменил наложенный приставами запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля. Ему удалось доказать, что машину у прежнего владельца он приобрел еще до применения ограничений сотрудниками УФССП.