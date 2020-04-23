Сокольчанин через суд оспорил наложенный приставами запрет на регистрацию автомобиля

23.04.2020 [Общество]

Сокольском районе суд удовлетворил иск местного жителя и отменил наложенный приставами запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля. Ему удалось доказать, что машину у прежнего владельца он приобрел еще до применения ограничений сотрудниками УФССП.

— Истец указал, что в январе 2019 года он приобрел у гражданки Л. по договору купли-продажи автомашину «RENAULT HR400. 24T 6Х2 PREMIUM ROUTE» и полуприцеп, перерегистрировать сразу на себя не смог, а позднее оказалось, что на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащих ему автомашины и полуприцепа наложен запрет судебными приставами-исполнителями по долгам бывшего собственника, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина обратился к приставам, чтобы снять запрет, но ему отказали, мотивировав свое решение тем, что у прежнего владельца авто оставались непогашенные долги. Тогда житель района подал иск в суд.

При рассмотрении заявления выяснилось, что «Рено» был куплен 31 января 2019 года, то есть до принятия судебным приставом-исполнителем ОСП по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам постановления о запрете на регистрационные действия. Сразу после покупки мужчина обратился в ГИБДД за перегистрацией, но сделать этого не смог, поскольку была необходимость в автотехническом исследовании. Когда исследование завершилось, новый владелец вновь обратился в ГИБДД, чтобы перерегистрировать авто, но ему отказали из-за установленного 23 мая 2019 года запрета на регистрационные действия. 

— Суд пришел к выводу, что оспариваемые действия ответчика не соответствуют положениям действующего законодательства и нарушают права и законные интересы истца, как собственника транспортных средств, — сообщает пресс-служба судов.

Приставов обязали отменить запрет. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано. 

Тэги: судебные приставы, запреты

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