Количество коек для больных коронавирусом в Вологодской области могут увеличить в два раза

В Вологодской области к середине мая могут развернуть более 700 дополнительных коек для больных коронавирусом. Об этом заявили во время заседания регионального оперативного штаба 27 апреля.

На данный момент в области два монопрофильных госпиталя для пациентов с COVID-19: в Вологде и Череповце, каждый по 300 коек.

— На втором этапе, в первую очередь, речь идет о развертывании дополнительных мощностей череповецкого монопрофильного госпиталя. Технически мы можем увеличить его мощность с 300 коек до 500. Таким образом, в общей сложности появится 800 коек для лечения пациентов с коронавирусом. К ним также на втором этапе мы готовы развернуть дополнительно еще 510 специализированных коек. Это 210 коек в Вологде на базе одного из роддомов и вологодской городской больницы № 2, что потребует дополнительного переоборудования для возможности подключения ста коек к системе подачи кислорода. Этот вопрос мы планируем решить в течение майских праздников. Также предусмотрена возможность развернуть 300 коек дополнительно на базе череповецкого городского роддома. Там также требуется установка 160 дополнительных кислородных клапанов, проведение разводки для подачи кислорода, — рассказал председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

По словам губернатора Олега Кувшинникова увеличение коечного фонда до 1310 коек «оптимально к 15 мая».

Согласно рекомендациям Минздрава, 70% от общего количества специализированных коек должны быть обеспечены возможностью подачи кислорода, то есть на сегодняшний день не менее 406 коек. Сейчас в регионе обеспечена возможность подключения к кислороду 470 коек. К аппаратам ИВЛ подключены 111 коек в монопрофильных стационарах Вологды и Череповца.

— Проблема нехватки аппаратов ИВЛ существует, как в стране, так и в регионе, но над ее решением мы активно работаем, — отметил Антон Кольцов. — У нас заключен контракт на 30 ИВЛ по линии Минпромторга, и мы ожидаем поставку первой партии — 15 аппаратов ИВЛ — до 7 мая. Вторую половину — до 15 мая. Заключено соглашение на поставку еще 38 ИВЛ в течение мая. И дальше будем работать над потребностью. Рассматриваем возможности пополнения фонда аппаратов ИВЛ из внебюджетных источников. Крупные предприятия готовы нам в этой работе помогать.

Ранее в департаменте здравоохранения NewsVo сообщили, что в регионе на данный момент имеется 266 аппаратов ИВЛ.