В правительстве Вологодской области не ответили на вопрос о количестве аппаратов ИВЛ в районах

В правительстве Вологодской области не ответили на вопрос NewsVo о количестве аппаратов искусственной вентиляции легких в районных больницах. Редакция отправила официальный запрос на эту тему региональным властям 10 апреля.

В документе было три вопроса, два из них касались наличия аппаратов ИВЛ в региональных медучреждениях, один – количества случаев внебольничной пневмонии. Особо отмечалась необходимость получения информации о количестве аппаратов вентиляции легких в муниципалитетах.

17 апреля в редакцию NewsVo поступил ответ на этот запрос, подписанный начальником управления информационной политики правительства Вологодской области Дарьей Богдановой (смотрите его в галерее под новостью).

В ответе говорится, что в регионе на данный момент имеется 266 аппаратов ИВЛ, причем 12 из них поступили недавно, куплены за счет областного бюджета и «социально ориентированного бизнеса».

- В первую очередь, аппараты ИВЛ переданы в Вологодскую городскую больницу №1, где развернут стационар для приема больных коронавирусом, - говорится в ответе.

Власти также сообщили, что закупка аппаратов будет продолжена.

- Область планирует закупить еще 46 аппаратов ИВЛ за счет средств областного и федерального бюджетов. В адрес Минпромторга направлена заявка на приобретение 120 единиц оборудования.

Тем не менее, NewsVo не получил ответа на поставленный вопрос о наличии аппаратов ИВЛ в районах. Мы еще раз запросили эти данные, направив уточняющий вопрос на электронную почту пресс-службы правительства, но ответа пока так и не получили.

По поводу внебольничных пневмоний в Вологодской области нам также не предоставили запрошенную информацию за март 2020 года, отметив, что в январе-феврале 2020 года в регионе зарегистрировано 1139 случаев заболевания, «что меньше за аналогичный период 2019 года на 16,6%».

Ранее NewsVo сообщал, что 19 апреля количество заразившихся коронавирусом в регионе достигло сотни человек.