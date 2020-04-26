В Череповце 84-летнего пациента с коронавирусом сняли с аппарата ИВЛ

26.04.2020 [Общество]

В Череповце улучшилось состояние 84-летнего пациента с коронавирусом. Пенсионера сняли с аппарата ИВЛ, об этом рассказал главврач госпиталя Андрей Погодин. 

«Пациента привезли из Петербурга после аортокоронарного шунтирования. У него тяжелая сопутствующая патология, — цитирует Погодина официальный сайт Череповца. — После трех дней борьбы удалось снять его с аппарата ИВЛ. Считаю, это результат знаний и опыта, приобретенных коллегами в 2009 году, когда в пульмонологическое отделение нашей больницы свозили все случаи гриппа Н1N1. Мы выписали уже 25 пациентов. Это немного для статистики, но для семей больных — много».

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на утро 26 апреля, в Вологодской области зафиксировано 155 случаев коронавирусной инфекции, 33 человека выздоровели. За сутки были выявлены 10 новых заболевших, из них четверо — в Череповце, четверо — в Вологде, один — в Шекснинском районе, один — в Бабушкинском. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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