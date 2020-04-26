Первый случай коронавируса выявили в Бабушкинском районе

26.04.2020 [Общество]

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Бабушкинском районе. Об этом сообщает глава муниципалитета Татьяна Жирохова.

— У одного из жителей Бабушкинского района, прибывшего из другого региона, диагностирован коронавирус. По прибытию в Бабушкинский район данный гражданин был изолирован и помещен под карантин. В связи с чем, круг контактов заболевшего установлен, — пишет она на своей странице в соцсети.

Известно, что болезнь протекает бессимптомно, мужчина лечится дома. Всех, кто с ним контактировал, также протестируют на коронавирус. Выявить заболевание удалось благодаря обязательному тестированию всех прибывших в Вологодскую область из других субъектов. 

Всего за сутки в Вологодской области были выявлены 10 новых заболевших, из них четверо — в Череповце, четверо — в Вологде, один — в Шекснинском районе, один — в Бабушкинском. Всего, по данным на утро 26 апреля, в регионе зафиксировано 155 случаев коронавирусной инфекции, 33 человека выздоровели. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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