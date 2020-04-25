Семь новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

В Вологодской области 145 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки были выявлены семь новых заболевших, из них двое — в Череповце, четыре — в Вологде, один — в Грязовецком районе.

Всего, по данным на утро 25 апреля, в Череповце 65 случая коронавируса, в Вологде — 54, в Шекснинском районе -5, в Великоустюгском районе — 5, в Нюксенском районе — 3, в Кадуйском районе — 2, в Вологодском районе -2, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 3, по одному случаю в Кичменгско-Городецком районе, Устюженском, Тотемском районах. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 33 человек (плюс четыре пациента за последние сутки).

Ранее NewsVo сообщал, что вологжанку, разместившую в соцсети фейк о больных коронавирусом, оштрафовали на 15 тысяч рублей.