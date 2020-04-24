Вологжанин въехал в чужой автомобиль и заявил об угоне, чтобы избежать ответственности

24.04.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном доносе. 64-летний вологжанин заявил правоохранителям об угоне своего автомобиля «ВАЗ-2115».

Он рассказал, что припарковал машину во дворе дома на улице Беляева, а на следующий день не обнаружил её на месте. На следующий день он позвонил и сказал, что нашёл свой «ВАЗ» в гаражах улицы Дзержинского. Обследовав машину, полицейские не нашли следов угона, но обнаружили повреждения кузова. Кроме того, изучив записи камер видеонаблюдения с места происшествия, сыщики увидел как мужчина, похожий на заявителя, садится в якобы угнанный автомобиль и уезжает.

«В беседе с оперативниками вологжанин признался, что на самом деле он совершил столкновение с другим автомобилем во дворе своего дома и скрылся с места ДТП. Испугавшись ответственности, он решил сообщить об угоне автомобиля, чтобы отвести от себя подозрения. Уже на следующий день мужчина позвонил в полицию и сообщил, что нашел авто самостоятельно, надеясь, что преступника искать не будут», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы за заведомо ложный донос. За оставление места ДТП вологжанину также грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или до 15 суток административного ареста.

Ранее NewsVo сообщал, что другой житель Вологды солгал об угоне своего автомобиля, чтобы избежать ответственности за наезд на пешехода. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.

Тэги: ложный донос

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