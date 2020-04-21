Житель Вологды сбил пешехода, скрылся и соврал в полиции, что его машину угнали

21.04.2020 [Происшествия]

Вологжанин солгал об угоне своего автомобиля, чтобы избежать ответственности за наезд на пешехода. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.

Мужчина обратился к правоохранителям с заявлением об угоне автомобиля. Он рассказал, что оставил машину на ночь во дворе своего дома на улице Возрождения, а на утро её там не оказалось.

Сыщики отыскали автомобиль с повреждениями на кузове возле дома потерпевшего. Обследовав машину, полицейские не обнаружили следов угона и установили несоответствия в показаниях заявителя. Вологжанина вызвали в отдел полиции в связи с новым обстоятельствами расследования.

«В беседе с оперативниками вологжанин признался, что на самом деле он совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Испугавшись ответственности, он решил сообщить об угоне автомобиля, чтобы отвести от себя подозрения», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По признакам заведомо ложного сообщения о преступлении возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Тэги: ложный донос, сбили пешехода

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