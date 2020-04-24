Все тяжелые пациенты с коронавирусом в Вологодской области старше 65 лет

Все трое тяжелых пациентов с коронавирусом в Вологодской области старше 65 лет, об этом в эфире 24 апреля заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.

— Сейчас из всего перечня заболевших в тяжелом состоянии трое, один из них на аппарате ИВЛ, в череповецкой больнице. Все эти люди старше 65 лет, — заявил Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что один из этих трех пациентов — житель Череповецкого района, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще двое — жители Череповца, они сейчас на кислородной терапии. Всего в городском коронавирусном госпитале 38 человек, из них только пять — жители Череповца.