Все тяжелые пациенты с коронавирусом в Вологодской области старше 65 лет

Все трое тяжелых пациентов с коронавирусом в Вологодской области старше 65 лет, об этом в эфире 24 апреля заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.
— Сейчас из всего перечня заболевших в тяжелом состоянии трое, один из них на аппарате ИВЛ, в череповецкой больнице. Все эти люди старше 65 лет, — заявил Воропанов.
Ранее NewsVo сообщал, что один из этих трех пациентов — житель Череповецкого района, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще двое — жители Череповца, они сейчас на кислородной терапии. Всего в городском коронавирусном госпитале 38 человек, из них только пять — жители Череповца.
— Считаю, что открытие одного моногоспиталя в области — решение правильное. Пока заболеваемость невысокая, нет смысла держать в двух госпиталях по 10—15 человек и две бригады врачей, — отметил мэр Череповца Вадим Германов.