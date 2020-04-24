В Череповце тестирование приезжих на вокзале помогло выявить семь случаев коронавируса

24.04.2020 [Общество]

Семь заболевших коронавирусом выявили с помощью тестирования на железнодорожном вокзале в Череповце. Еще двое ждут подтверждения диагноза. На КПП при автомобильных въездах в город выявили одного заболевшего, двое под подозрением. 

— Считаю, что КПП и тестирование на вокзале дали свой результат. Вчера губернатор подписал новое постановление, по которому все, кто въезжает в область из других регионов, обязаны пройти тестирование по требованию медработника. Раньше на КПП можно было отказаться, а теперь это обязательное условие. Машины отказников будут разворачивать, — цитирует сайт Череповца слова мэра Вадима Германова.

По словам Германова, сейчас в городском коронавирусном госпитале 38 человек, из них только пять — жители Череповца.

— Трое пациентов в тяжелом состоянии: это житель Череповецкого района на искусственной вентиляции легких, двое череповчан — на кислородной терапии. Считаю, что открытие одного моногоспиталя в области — решение правильное. Пока заболеваемость невысокая, нет смысла держать в двух госпиталях по 10—15 человек и две бригады врачей, — отметил Вадим Германов. — Коэффициент распространения за последние два дня вырос до 1,1. Эксперты говорят, что эпидемия продолжается два-три месяца, так что пика мы ждем во второй половине мая.

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на 23 апреля, в регионе было выявлено 129 случаев коронавируса, 26 человек выздоровело. 

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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