Защитников сквера на улице Ярославской в Вологде мэр обвинил в «раскачивании» ситуации

24.04.2020 [Общество]
Защитников сквера на улице Ярославской в Вологде мэр обвинил в «раскачивании» ситуации

Мэр Вологды Сергей Воропанов обвинил в «раскачивании» ситуации защитников сквера на улице Ярославской, куда рано утром 24 апреля загнали технику для строительства детсада. Так он ответил на многочисленные комментарии, в которых его призывали приехать на место событий, в ходе прямого эфира. 

— В Бывалово я был неоднократно, я знаю, что там происходит, какая ситуация. Я встречался с людьми, мы выставляли этот вопрос на голосование, решили, что как люди проголосуют, так и будет, поэтому просто некоторые используют эту ситуацию для раскачивания, так скажем. Есть там интересные общественные деятели, которые используют эту ситуацию в своих целях, — заявил мэр Воропанов.  — Мое мнение такое: конкурсные процедуры по выбору подрядчика проведены, есть положительное заключение госэкспертизы, подрядчик действует в соответствии с законодательством. Некоторые активные граждане пишут заявления в полицию очень много, я знаю, что подрядчик тоже пишет заявления. Полиция разберется.

Защитница сквера

Всем, кто не согласен с действиями подрядчика, Сергей Воропанов посоветовал обратиться в контролирующие органы.

Ранее NewsVo сообщал, что рано утром 24 апреля в сквер на улице Ярославской тайком от вологжан загнали трактор для строительства детсада. Несмотря на протесты местных жителей, около 9 часов на территорию вручную начали заносить опоры для возведения забора. В настоящий момент люди продолжают дежурить на месте планируемой стройки.

 

Тэги: зеленые зоны, общественная инициатива, Строительство
Сюжет: детсад на Ярославской в Вологде
Фото Newsvo

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