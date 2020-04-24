За сутки в Вологодской области выявлено девять новых случаев коронавируса

В Вологодской области 138 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки были выявлены девять новых заболевших, из них четыре — в Череповце, три — в Вологде, по одному — в Череповецком и Грязовецком районах

Всего, по данным на утро 24 апреля, в Череповце 63 случая коронавируса, в Вологде — 50, в Шекснинском районе -5, в Великоустюгском районе — 5, в Нюксенском районе — 3, в Кадуйском районе — 2, в Вологодском районе -2, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 2, по одному случаю в Кичменгско-Городецком районе, Устюженском, Тотемском районах. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 29 человек (плюс три пациента за последние сутки).

Ранее NewsVo сообщал, что в череповецком коронавирусном госпитале сейчас находятся 38 человек, из них только пять — жители Череповца.