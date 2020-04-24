За сутки в Вологодской области выявлено девять новых случаев коронавируса

В Вологодской области 138 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки были выявлены девять новых заболевших, из них четыре — в Череповце, три — в Вологде, по одному — в Череповецком и Грязовецком районах
Всего, по данным на утро 24 апреля, в Череповце 63 случая коронавируса, в Вологде — 50, в Шекснинском районе -5, в Великоустюгском районе — 5, в Нюксенском районе — 3, в Кадуйском районе — 2, в Вологодском районе -2, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 2, по одному случаю в Кичменгско-Городецком районе, Устюженском, Тотемском районах. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 29 человек (плюс три пациента за последние сутки).
Ранее NewsVo сообщал, что в череповецком коронавирусном госпитале сейчас находятся 38 человек, из них только пять — жители Череповца.
— Трое пациентов в тяжелом состоянии: это житель Череповецкого района на искусственной вентиляции легких, двое череповчан — на кислородной терапии. Считаю, что открытие одного моногоспиталя в области — решение правильное. Пока заболеваемость невысокая, нет смысла держать в двух госпиталях по 10—15 человек и две бригады врачей, — отметил Вадим Германов. — Коэффициент распространения за последние два дня вырос до 1,1. Эксперты говорят, что эпидемия продолжается два-три месяца, так что пика мы ждем во второй половине мая.