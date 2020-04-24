Жителя Челябинской области оштрафовали за коммерческий подкуп менеджера фирмы в Череповце

В Череповце суд признал 39-летнего жителя Челябинской области виновным в коммерческом подкупе. Мужчина, действуя в интересах фирмы из Казахстана, незаконно передал старшему менеджеру череповецкой компании 60 тысяч рублей.

Взамен на это подсудимый хотел получать информацию о статусе заказов, а также требовал приоритета в отгрузке готовой продукции заказчику.

— Уголовное дело возбуждено следователями СК России по результатам проверки материалов оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по г. Череповцу. Инициатором этой проверки выступило руководство коммерческого предприятия, которому подчиненный менеджер сообщил о поступающих в его адрес предложениях коммерческого подкупа, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Сумма коммерческого подкупа (60 тысяч рублей) конфискована в собственность государства.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце осудили 39-летнего менеджера фирмы из Свердловска виновным в коммерческом подкупе. Мужчина незаконно передал представителю крупной череповецкой компании 50 тысяч рублей, чтобы выиграть в тендере на поставку оборудования.