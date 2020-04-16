Жителя Свердловска осудили за коммерческий подкуп менеджера фирмы в Череповце

16.04.2020 [Общество]

В Череповце суд признал 39-летнего менеджера фирмы из Свердловска виновным в коммерческом подкупе. Мужчина, действуя в интересах своей фирмы, незаконно передал представителю крупной череповецкой компании 50 тысяч рублей, чтобы выиграть в тендере на поставку оборудования.

«За эти деньги он хотел располагать сведениями о ценах других участников закупки, а также, чтобы был обоснован выбор организации подозреваемого в качестве победителя в случае, если заявленная цена оборудования при закупке не будет являться минимальной», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведённой отделом экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Инициатором проверки выступило руководство организатора тендера, которому подчинённый сообщил о поступающих ему предложениях коммерческого подкупа.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей.

Тэги: коммерческий подкуп

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