В аптеки Вологды поступили произведенные на текстильном комбинате многоразовые маски

23.04.2020 [Общество]
В аптеки Вологды поступили произведенные на текстильном комбинате многоразовые маски

В аптеках государственного предприятия «Фармация» в Вологде начали продавать произведенные на Вологодском текстильном комбинате гигиенические маски. Всего контрактом предусмотрена поставка 20 тысяч многоразовых масок.

«Фармация» закупила партию масок для всех 109 аптечных пунктов, расположенных на территории области, в том числе в селах и деревнях. Сегодня они появились в аптеках Вологды, уже завтра будут в Череповце и к концу недели поступят в отдаленные населенные пункты. Важно, что эти маски дешевле, чем импортные аналоги, скидку вологжане могут получить по карте «Забота», – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По данным пресс-службы главы региона, произведенные на комбинате маски можно купить как поштучно, так и упаковкой по пять штуки. Повторное их применение возможно после стирки и проглаживания горячим утюгом. 

«Цена на маски во всех наших аптеках фиксированная, они будут реализоваться по 40 рублей. Поставщик заверил, что не планирует повышение цен. Еженедельно будем получать по 10 тысяч масок, дальнейшие поставки будем регулировать по мере необходимости», – сказала директор предприятия «Фармация» Елена Зубачек.

Ранее NewsVo также сообщал, что в середине марта производство дезинфицирующего раствора начала аптека «Вологдафарм». Это хлоргексидин 0,5% на спиртовой основе.

Тэги: коронавирус
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

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