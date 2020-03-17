В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор на спиртовой основе

17.03.2020 [Общество]

В Вологде будут производить дезинфицирующий раствор для продажи в местных аптеках, об этом 17 марта на своей странице в соцсети сообщил мэр города Сергей Воропанов.

— Производство дезинфицирующего раствора начнет аптека «Вологдафарм» на собственном производстве. С завтрашнего дня хлоргексидин 0,5% на спиртовой основе ТОЛЬКО для наружного использования поступит в продажу, — пишет мэр.

По данным rusprofile.ru, ООО «Вологдафарм» зарегистрировано в Вологде в 2015 году, учредитель — город Вологда. Является правопреемником МУП «Вологдафарм-Тандем», ликвидированного в 2015 году.

Сергей Воропанов также пишет, что городская администрация занимается решением проблемы отсутствия медицинских масок в аптеках. По его словам, в ближайшие дни ожидается поставка в город как одноразовых, так и многоразовых масок.

— Швейные предприятия Вологды готовы начать изготовление марлевых повязок на своих производствах. Ими будут снабжены работники инфраструктурных предприятий, — отмечает Воропанов.

По данным городской администрации, на данный момент ни одного случая коронавируса в Вологде не зафиксировано.

Как ранее сообщал NewsVo, с 17 марта в Вологодской области вводят режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение детских, межшкольных, межмуниципальных, спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями; спортивных, культурных и иных мероприятий с числом участников более 500 человек. Постановлением областного правительства также запрещается проведение всех мероприятий с международным и межрегиональным участием.

Читайте все новости на эту тему в сюжете NewsVo "Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области"

Тэги: коронавирус, аптеки
Сюжет: Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области

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