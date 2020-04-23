Строительство детсада на улице Ярославской в Вологде пытаются начать раньше срока

На улицу Ярославскую в Вологде 22 и 23 апреля приезжает техника для начала строительства садика между домами 34 и 36. Местные жители вышли на улицу, чтобы помешать работам, которые выполняются в нарушение условий контракта.

— В соответствие с муниципальным контрактом, работы не могут начаться до утверждения Проекта производства работ. Этот документ предполагает согласование строительства со всеми смежными участками. Но жители смежных домов — категорически против и такого согласия, как минимум, не давали. Более того, контракт предполагает начало строительство только с 1 мая, однако, в нарушении подрядчик уже завез вагончик, — сообщается в группе движения «Вместе».

На место вологжане вызвали полицию и сейчас пишут заявления о незаконных работах, а также о незаконной организации проезда между домами 36 и 38 по улице Ярославской, на которую жители согласия не давали.

Администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей.

Местные жители против - они предложили властям перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.

Действующим генпланом города садик в этом месте не предусмотрен — для дошкольных учреждений выделены другие места в этом районе. В соглашении между Минпросвещения и правительством Вологодской области о финансировании строительства детсадов в 2019-2021 гг., которое было подписано 9 февраля 2019 года, этого дошкольного учреждения также нет.