В Вологде у двух фирм отзовут пропуска за нарушения санитарных норм

Из-за выявленных в работе нарушений санитарных норм сотрудники двух фирм в Вологде лишатся пропусков на передвижение по городу. Об этом сообщает новостной сайт городской администрации.

Деятельность организаций, которым, в соответствие с постановлением правительства области, разрешено работать в период действия режима самоизоляции, в городе проверяют мобильные бригады, в которые входят полицейские и сотрудники департамента экономического развития. Всего проверено уже больше тысячи фирм, составлено 20 предписаний для рассмотрения на комиссии и 97 протоколов. По статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» юридическим лицам, нарушающим санитарные правила, грозит штраф до 300 тыс. рублей.

— По двум их этих компаний принято решение об отозвании пропусков на работу. Одна из компаний — это автомойка. Руководство организации заявляло, что там есть самообслуживание, напомню, что мы разрешали работать таким компаниям только в таком формате. Однако по итогам проверки выяснилось, мыли машины операторы, также там наблюдалось большое скопление людей, а о масках и соблюдении социальной дистанции и речи не шло. Второе предприятие-нарушитель — это косметический салон, который изначально предоставил нам лицензию на оказание медицинских услуг. По факту же они делали клиентам маникюр, педикюр и прочее. Я призываю предпринимателей не вводить нас в заблуждение и не способствовать распространению инфекции, — заявил мэр Сергей Воропанов.

Пропускной режим в Вологде ввели с 1 апреля. Право на перемещение по городу на работу и домой и имеют сотрудники организаций из списка, озвученного руководством области. В список таких организаций вошли предприятия жизнеобеспечения, компании по производству продуктов питания, лекарств, дезрастворов и так далее, службы доставки продуктов, автозаправки, предприятия общественного транспорта, энергетические компании, СМИ, волонтерские организации, обеспечивающие пожилых вологжан продуктами питания и лекарствами и другие.