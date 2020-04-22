Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Грязовецком районе

22.04.2020 [Общество]

Шесть новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Вологодской области за сутки. Трое заболевших в Вологде, двое - в Нюксенском районе, кроме того, выявлен первый случай заражения в Грязовецком районе, сообщает сайт регионального правительства.

Всего, по данным на утро 22 апреля, в регионе было выявлено 120 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 54 в Череповце, 44 - в Вологде, 5 - в Шекснинском районе, 5 - в Великоустюгском районе, 3 - в Нюксенском районе, 2 - в Кадуйском районе, 2 - в Вологодском районе, 2 - в Череповецком районе, 1 - в Кичменгско-Городецком районе, 1 - в Устюженском, 1 - Грязовецком. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 23 человека. 

Ранее NewsVo сообщал, что трое заболевших коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии. Их лечат в череповецком моногоспитале. Один из тяжелых пациентов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, двое получают кислородотерапию.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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