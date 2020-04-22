В Череповце одного пациента с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

В Череповце одного из пациентов с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ. Об этом утром 22 апреля сообщил мэр города Вадим Германов.

— Сейчас в моногоспитале на Ломоносова находятся 36 пациентов, трое из них в тяжелом состоянии. Один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и два — на кислородотерапии. Состояние других пациентов — удовлетворительное и средней тяжести, — пишет Германов на своей странице в соцсети.

20 апреля губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщал, что никому из тяжелых пациентов с коронавирусом не требовались аппараты ИВЛ.