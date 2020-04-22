В Череповце одного пациента с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

22.04.2020 [Общество]

В Череповце одного из пациентов с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ. Об этом утром 22 апреля сообщил мэр города Вадим Германов.

— Сейчас в моногоспитале на Ломоносова находятся 36 пациентов, трое из них в тяжелом состоянии. Один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и два — на кислородотерапии. Состояние других пациентов — удовлетворительное и средней тяжести, — пишет Германов на своей странице в соцсети.

20 апреля губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщал, что никому из тяжелых пациентов с коронавирусом не требовались аппараты ИВЛ. 

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

У сотрудника поликлиники №1 в Вологде диагностировали коронавирус
Количество жителей Вологодской области с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 67 человек
В Череповце утопили дебаркадер при попытке поднять его на поверхность
В Череповце сгорел дачный дом за 25 млн рублей
41 автомобиль не пустили в Вологду после проверки на КПП за сутки
В Вологодской области трое зараженных коронавирусом пациентов в тяжелом состоянии
Число заразившихся коронавирусом в Вологодской области достигло 100 человек
Мэр Вологды Сергей Воропанов озвучил итоги конкурса на лучший мем
Первые два случая коронавируса выявлены в Череповецком районе
Девять новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
21.04.2020 [Общество]

Губернатор Вологодской области ответил на видеообращение охотников с просьбой разрешить им промысел

5124
6
20.04.2020 [БлогоVO]

Ни в коем разе обидеть чувства верующих, но все происходящее — полная дичь

2199
8
20.04.2020 [Общество]

Более 60 млн. рублей в год уходит из бюджета на содержание машин правительства Вологодской области

2607
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Онлайн-встречу с культурологом «Куда шагал Шагал?» проведет Вологодская областная библиотека 22 апреля
Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Грязовецком районе
Спектакль «Марьино поле» Вологодского ТЮЗа можно посмотреть в записи 22 и 23 апреля
Вологжанку подозревают в краже денег с карты случайного знакомого
В Череповце одного пациента с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ
Два рыбака утонули на озере Долгое в Вожегодском районе
В Соколе бойцы Росгвардии спасли лежавшего на рельсах мужчину
 


20.04.2020 [Общество]

«И вологодский губернатор, и Путин пытаются смешать вместе Россию и СССР». Историк Андрей Зубов объяснил, почему сейчас переписывают историю

6310
0
21.04.2020 [БлогоVO]

«Не выходи за дверь». Борис Гребенщиков

377
0
21.04.2020 [Обзор Прессы]

«Бессмертный полк» в окнах и на балконах предлагают провести «Дети войны»

251
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика