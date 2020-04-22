Спектакль «Марьино поле» Вологодского ТЮЗа можно посмотреть в записи 22 и 23 апреля

Видеозапись спектакля «Марьино поле» будет доступна для просмотра 22 и 23 апреля на сайте cultinfo.ru. Это постановка Вологодского театра для детей и молодежи по пьесе Олега Богаева.

– ... Жили-были в одной деревне столетние вдовы Марья, Серафима и Прасковья, – рассказывается о сюжете на странице театра. – И вот собралась помирать Марья. Положили её в гроб подруги. Но… явился ей муж, убитый на войне, и сказал, что живы все герои Войны. И не померла Марья, а решила встретить мужа. Убедила и подруг своих встречать мужей и не верить пожелтевшим похоронкам.

Невероятную и поучительную историю с частушками и песнями на слова Владимира Высоцкого, смешную и грустную, сочинил режиссер Борис Гранатов по мотивам пьесы уральского драматурга Олега Богаева.

Спектакль «Марьино поле» будет доступен для просмотра онлайн с 11.00 22 апреля и 23 апреля в течение дня на сайте cultinfo в рамках проекта «Онлайн культура».

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