Два рыбака утонули на озере Долгое в Вожегодском районе

В Вожегодском районе 21 апреля утонули два рыбака. 59-летний и 58-летний мужчины вышли на лед озера Долгое у деревни Неклюдиха и провалились.

- Тела извлечены из воды и переданы полиции, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Ранее NewsVo сообщал, что на озере Белое в Вашкинском районе пропали пятеро мужчин. 12 апреля в шторм они вышли на водоем, чтобы испытать лодку одного из них, с тех пор об местонахождении их ничего не известно. 21 апреля спасателями обследовано 4,5 квадратных километров акватории, 5,5 километров береговой линии. С помощью подводного аппарата «Фалкон» удалось проверить 1,7 квадратных километров дна, но никаких зацепок специалисты не нашли.