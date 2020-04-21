В Череповце изготовитель спецодежды бесплатно передал медикам маски и костюмы

В Череповце фирма, занимающаяся пошивом спецодежды, бесплатно изготовила для работников больниц 50 многоразовых масок и десять костюмов.

«Мы специализируемся на пошиве медицинской одежды. Работаем по госконтрактам с другими регионами. Маски и костюмы, которые передали медучреждениям Череповца, — это свое производство. Если будет потребность, сошьем еще. Шили из своих материалов. У нас пройдена сертификация. Маски сделаны из 100-процентного хлопка в два слоя, третий слой — медицинская ткань, она водоотталкивающая. Костюмы — это штаны и блузка, мы обычно такие и шьем для медиков. Они кораллового цвета, хорошая фурнитура», — сообщил официальному сайту Череповца директор фирмы, который пожелал остаться неназванным.