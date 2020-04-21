Среди заболевших коронавирусом в Вологде двое детей

Среди заболевших новой коронавирусной инфекцией в Вологде есть дети, об этом 21 апреля в ходе прямого эфира сообщил мэр города Сергей Воропанов.

— Это двое детей, 10 и 11 лет. Один находится в Череповецкой горбольнице, второй лечится амбулаторно, — пояснил Сергей Воропанов.

За сутки количество выявленных в Вологде случаев коронавируса увеличилось на два. Один из новых инфицированных, как рассказал мэр, приехал из Москвы на поезде. По данным на утро 21 апреля в областной столице 41 зараженный пациент.

Ранее NewsVo сообщал, что всего в Вологодской области за сутки выявили семь новых случаев коронавирусной инфекции, кроме Вологды, они появились в Череповце (3), в Великоустюгском районе(2). В то же время увеличилось количество выздоровевших — с 13 до 23 человек (4 излечились в Вологде и 19 — в Череповце).