«Агрофирма Красная Звезда» незаконно вывезла навоз на берег реки под Вологдой

Прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства СПК «Агрофирма Красная Звезда» в Вологодском районе. В ходе проверки выяснилось, что сельхозпредприятие незаконно размещало на берегу реки навозосодержащие удобрения.

— Установлено, что в нарушение требований санитарно — эпидемиологического и природоохранного законодательства руководством СПК «Агрофирма Красная Звезда» не обеспечен производственный контроль за размещением на землях сельскохозяйственного использования органических (навозосодержащих) удобрений, расположенных в прибрежной полосе водного объекта — р. Пика, в пределах второго пояса зоны санитарной охраны реки Вологда, — сообщает прокуратура Вологодской области.

При этом, согласно постановлению регионального правительства, не допускается размещение органических удобрений на расстоянии 500 м по берегам реки Пика в пределах второго пояса зоны санитарной охраны. Исследования показали, что поля вблизи Семенково имеют уклон рельефа в сторону водоема, расположение в 20-30 метрах от реки таких удобрений является нарушением природоохранного законодательства.

Отмечается, что в адрес председателя СПК «Агрофирма Красная Звезда» было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Меры к устранению нарушений, как сообщает прокуратура, уже приняты. Кроме того, начальник отдела механизации и растениеводства агрофирмы привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее NewsVo сообщал, что в феврале 2020 года в воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ, причем по некоторым микробиологическим показателям - в 240 раз. По словам специалистов департамента ТЭК, причинами ухудшения качества речной воды стали вывоз на поля органических удобрений и таяние снегов. В ходе проверки было зафиксировано размещение жидких отходов животноводства на водосборных площадях, что является недопустимым.