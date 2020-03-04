В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ

В феврале 2020 года при подъеме воды в реке Вологде наблюдалось систематическое превышение предельно допустимых концентраций показателей загрязняющих веществ. Об этом губернатору доложила начальник департамента ТЭК и тарифного регулирования Евгения Мазанова.

«По некоторым микробиологическим показателям зафиксировано превышение в 240 раз. Так, 19 февраля в одном ручье, впадающем в реку Вологду, зафиксировано значение по термотолерантным колиформным бактериям 2400 единиц при предельно-допустимом значении всего в 100», — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

По словам Евгении Мазановой, причинами ухудшения качества речной воды стали вывоз на поля органических удобрений и таяние снегов. Она также пояснила, что в ходе выезда было зафиксировано размещение жидких отходов животноводства на водосборных площадях, что является недопустимым.

«Что касается качества воды на выходе с очистных сооружений МУП „Вологдагорводоканал“, то по результатам мониторинга за февраль и март текущего года превышения допустимых концентраций не зафиксировано. Однако, действительно, показатель запаха в определенные дни находился на верхнем пределе допустимого значения», — сказала начальник департамента ТЭК.

Евгения Мазанова также отметила, что 27 декабря 2019 года в Вологде после реконструкции запустили реагентное хозяйство очистных сооружений «Вологдагорводоканала». Дозирование и весь процесс подачи реагентов в воду стал полностью автоматизированным, также появились новые технологии очистки — использование сульфата аммония, активированного угля и кальцинированной соды.

— Внедренная технология позволила исключить в воде превышение неорганических веществ, в том числе и остаточного хлора, в связи с чем может сильнее проявляться запах в воде, особенно при нагревании, — говорится в релизе пресс-службы правительства.

Ранее NewsVo сообщал, что 2 марта на оперативном совещании в правительстве Вологодской области Олег Кувшинников зачитал обращения жителей Вологды, которые жаловались на навозный запах воды из-под крана. Глава региона поручил обследовать водозаборы на территории всех муниципалитетов, где есть аналогичные жалобы, а главам муниципалитетов - взять под контроль работу сельхозпредприятий в водоохранных зонах.