Концерт к 100-летию детской музыкальной школы №1 города Вологды покажут онлайн

21.04.2020 [Культура]

Юбилейный концерт детской музыкальной школы №1 города Вологды можно посмотреть в сети Интернет с 21 по 30 апреля в рамках областного проекта «Онлайн культура». Это запись концерта, который состоялся 21 марта 2019 года в зале Вологодского областного колледжа искусств и был приурочен к 100-летию школы.

- Детская музыкальная школа № 1 города Вологды – одно из старейших образовательных учреждения музыкальной культуры области, - сообщает сайт Cultinfo. - В 1918 году провинциальная Вологда вместе со всей страной переживала суровые будни революции и гражданской войны. В это время жизненные обстоятельства собрали здесь трех талантливых музыкантов-исполнителей из Петрограда и Москвы: пианистку Лидию Сокальскую, скрипача Илью Гинецинского и виолончелиста Альберта Гейльперина. Они активно включились в концертную жизнь Вологды, выступали на митингах, торжественных мероприятиях. Многочисленные выступления музыкантов привлекли немалый интерес и подготовили открытие в городе музыкальной школы.

За 100 лет эту школу окончили более 5000 учеников. Среди них музыканты мирового уровня, заслуженные и народные артисты России, лауреаты и дипломанты престижных российских и международных конкурсов, заслуженные деятели культуры и искусства. 

В ДМШ № 1 Вологды учились народный артист РСФСР композитор Валерий Гаврилин, заслуженный деятель искусств РФ Николай Шемякин, концертмейстер академического оркестра Ленинградской филармонии Зодим Носков, профессор Ленинградской консерватории Евгений Лебедев, заслуженный артист России, генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов, народный артист России, дирижер Саратовского театра оперы и балета Юрий Кочнев. Долгие годы верно и преданно служат искусству в родной Вологде заслуженный работник культуры РФ, директор Вологодского областного колледжа искусств Лев Трайнин, заслуженный деятель искусств, художественный руководитель концертного оркестра духовых инструментов «Классик-модерн бэнд» Виктор Кочнев, заслуженный артист России Геннадий Соболев, заслуженные работники культуры РФ Аида Розанова, Валерий Писанко и многие другие. Многие выпускники стали педагогами.

Видеозапись концерта к 100-летию детской музыкальной школы №1 будет доступна для просмотра с 21 апреля до 30 апреля по ссылке.

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Концерт к 100-летию детской музыкальной школы №1 города Вологды покажут онлайн
 


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