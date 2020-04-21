В Череповце осудили водителя мотоблока, по вине которого в ДТП погибли три человека

В Череповце осудили 44-летнего мужчину, по вине которого произошло ДТП с тремя погибшими. Трагедия произошла в сентябре 2019 года на 4 километре автодороги Абаканово-Слабеево.

— В вечернее время в один из дней сентября 2019 года 44-летний гражданин М. ехал по проселочной дороге в Череповецком районе на своем мотоблоке с прицепом, имеющим максимальную скорость переднего хода 11,4 км/ч., без фар дальнего и ближнего света, габаритных огней световозвращателей, — сообщает прокуратура Череповца.

Как ранее сообщал NewsVo, 49-летний «Чери» не заметил мотоблок и врезался в него, а потом выехал на полосу встречного движения, где произошло еще одно столкновение — с «Ладой Ларгус» под управлением 52-летнего мужчины.

На месте ДТП погиб водитель иномарки и 80-летний пассажир отечественного автомобиля. Водитель «Лады», его 52-летняя пассажирка и 23-летний пассажир были госпитализированы. Позже стало известно, что пассажирка «Лады» скончалась в больнице.

Суд признал водителя мотоблока виновным по ч. 3 ст. 268 УК РФ - нарушение участником движения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении.