В Череповецком районе три человека погибли в ДТП с мотоблоком

29.09.2019 [Происшествия]
В Череповецком районе три человека погибли в ДТП с мотоблоком

Два ДТП с погибшими произошло накануне, 28 сентября, в Вологодской области, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Первая авария случилась около 19.35 на на 260 километре трассы Вологда — Новая Ладога в Устюженском районе. Водитель «Нивы Шевроле» допустил наезд на 57-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части, она погибла.

Второе ДТП произошло около 19.40 на 4 километре автодороги Абаканово-Слабеево в Череповецком районе.

— По предварительным данным, 49-летний мужчина, управляя автомашиной Чери, допустил столкновение с мотоблоком под управлением 45-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. В дальнейшем иномарка выехала на полосу встречного движения, где произошло ее столкновение со встречной автомашиной Лада Ларгус под управлением 52-летнего мужчины, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

 На месте ДТП погиб водитель иномарки и 80-летний пассажир отечественного автомобиля. Водитель «Лады», его 52-летняя пассажирка и 23-летний пассажир были госпитализированы. Позже стало известно, что пассажирка «Лады» скончалась в больнице.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства обоих происшествий.

Тэги: ДТП, гибель людей, выезд на встречку
На фото - ДТП в Череповецком районе, отдел ГИБДД по Череповецкому району

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