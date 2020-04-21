В Вологде сотрудник железнодорожного депо требовал взятку от поставщика воды

В Вологде начальника пункта технического обслуживания эксплуатационного депо обвиняют в получении взятки. Мужчина требовал от бизнесмена незаконное вознаграждение за подписание наряд-заданий по договору оказания услуг на поставку воды в вагоны.

— Между предприятием и организацией, оказывающей услуги по экипировке пассажирских вагонов водой, заключён соответствующий договор. Злоумышленник, желая получить денежные средства в виде взятки, выдвинул необоснованные требования к качеству оказываемых подрядчиком услуг. Мужчина вынуждал передать часть денежных средств ему через посредника, а в случае не выполнения заявленных им требований — обещал затягивать процесс принятия работ и оказания услуг по договору, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы за подписание им наряд-заданий мужчина требовал деньги равными долями по 10 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение он принимал через посредника и всего за время действия договора получил таким образом около 300 тысяч рублей.

Возбужденного уголовное дело по п. п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки, совершенное должностным лицом, с вымогательством взятки, в крупном размере).

Ранее NewsVo сообщал, что в Вытегорском районе судят сотрудника лесничества, который за взятку обещал бизнесмену помочь в подготовке документов, необходимых для отвода лесосек и последующего заключения договора купли-продажи лесных насаждений.