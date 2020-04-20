942 койки для больных с коронавирусом подготовлены в четырех медучреждениях Вологодской области

942 койки для пациентов с коронавирусом подготовили в Вологодской области. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона. Зараженных из районов области будут лечить в Вологде и Череповце.

— В настоящее время койки для оказания помощи пациентам с COVID-19 (в том числе из районов области) развернуты в количестве 942 в 4-ех стационарах: Череповецкой городской больнице, Вологодской городской больнице № 1, Вологодской областной инфекционной больнице, Вологодской областной клинической больнице № 2, — отмечают в департаменте здравоохранения.

Ранее NewsVo сообщал, что пока в Вологодской области трое зараженных коронавирусом пациентов находятся в тяжелом состоянии, однако в применении аппаратов ИВЛ пока нет необходимости, как заявил губернатор Олег Кувшинников. 29 зараженных в состоянии средней тяжести, 61 переносит болезнь легко.