942 койки для больных с коронавирусом подготовлены в четырех медучреждениях Вологодской области

20.04.2020 [Общество]

942 койки для пациентов с коронавирусом подготовили в Вологодской области. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона. Зараженных из районов области будут лечить в Вологде и Череповце. 

— В настоящее время койки для оказания помощи пациентам с COVID-19 (в том числе из районов области) развернуты в количестве 942 в 4-ех стационарах: Череповецкой городской больнице, Вологодской городской больнице № 1, Вологодской областной инфекционной больнице, Вологодской областной клинической больнице № 2, — отмечают в департаменте здравоохранения. 

Ранее NewsVo сообщал, что пока в Вологодской области трое зараженных коронавирусом пациентов находятся в тяжелом состоянии, однако в применении аппаратов ИВЛ пока нет необходимости, как заявил губернатор Олег Кувшинников. 29 зараженных в состоянии средней тяжести, 61 переносит болезнь легко. 

Тэги: коронавирус

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