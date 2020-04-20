Видеозапись детского спектакля «Хитрая история» студии «Изумрудный город» можно посмотреть до 25 апреля

Спектакль «Хитрая история» детской студии «Изумрудный город» доступен для просмотра онлайн с 18 по 25 апреля.

Вокально-театральная студия «Изумрудный город» создана при вологодском ГДК в 2002 году. С 2007 года студия носит звание «Образцовый художественный коллектив».

В рамках регионального проекта «Онлайн культура» этот коллектив представляет музыкальный спектакль «Хитрая история» о маленьком лисенке Людвиге, который не хотел быть хитрым. Это постановка по известному произведению Яна Улофа Экхольма «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие», сообщает Cultinfo.

Спектакль доступен для просмотра до 25 апреля по ссылке.

