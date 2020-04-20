Спектакль «Пули над Бродвеем» Вологодского драмтеатра можно посмотреть онлайн 20 и 21 апреля

Вологодский областной драматический театр продолжает выкладывать в сеть спектакли бывшего режиссера театра - Зураба Нанобашвили. 20 и 21 апреля для просмотра будет доступна постановка «Пули над Бродвеем» по сценарию Вуди Аллена.

- Яркий, динамичный, ироничный, интеллектуальный спектакль об искусстве, гангстерах и о любви, - говорит о постановке сайт Cultinfo. - В основу спектакля положен сценарий Вуди Аллена об искусстве, любви, гангстерах в Нью-Йорке 1920-х годов. Созданная американским режиссером одноименная лента вышла на экраны в 1994-м году и получила 6 номинаций на «Оскар». Действие отсылает зрителя в Нью-Йорк начала ХХ века, однако американские реалии того времени оказываются вполне созвучными сегодняшней российской действительности, равно как и поднятые вопросы о финансировании искусства, о цене успеха и о человеческой жизни в целом.

В постановке занято около 40 артистов, а в массовых танцевальных сценах, помимо актрис театра, участвуют профессиональные танцовщицы Вологды.

Спектакль «Пули над Бродвеем» будет доступен для просмотра онлайн с 11.00 20 апреля и 21 апреля в течение дня на сайте Cultinfo в рамках проекта «Онлайн культура».

