Вологодским педагогам не будут увеличивать зарплаты за переработки во время дистанционного обучения

Профсоюз педагогов Череповца получил ответ на свое обращение в департамент образования о работе учителей в ходе дистанционного обучения.

Ранее NewsVo сообщал, что в середине апреля профсоюз педагогов Череповца обратился с открытым письмом к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, спикеру Законодательного собрания области Андрею Луценко, начальнику департамента образования региона Елене Рябовой. В послании общественная организация предложила в связи с переходом на дистанционное обучение и возросшей нагрузкой увеличить зарплаты учителям и обеспечить им выплаты компенсаций на оплату услуг связи.

Кроме того, профсоюз предложил запретить введение дополнительных отчетов для подтверждения работы педагогов и сократить отчетность образовательных организаций по различным показателям.

16 апреля работники образования получили ответ на свое обращение от департамента образования, в котором говорится, что фонд оплаты труда педагогических работников сформирован на весь 2020 год, зарплаты учителей будут сохранены, но об увеличении речи не идет.

Дополнительные выплаты чиновники «скинули» на школы — «образовательные организации имеют право предусмотреть в локальных нормативных актах по оплате труда необходимые критерии установления стимулирующих выплат в условиях реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

Остался открытым и вопрос оплаты интернета и ресурсов работников образования на дому. Обеспечить рабочее место власти должны, но предложили при этом учителям вернуться работать в школу: