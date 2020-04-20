Вологодским педагогам не будут увеличивать зарплаты за переработки во время дистанционного обучения

20.04.2020 [Общество]

Профсоюз педагогов Череповца получил ответ на свое обращение в департамент образования о работе учителей в ходе дистанционного обучения. 

Ранее NewsVo сообщал, что в середине апреля профсоюз педагогов Череповца обратился с открытым письмом к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, спикеру Законодательного собрания области Андрею Луценко, начальнику департамента образования региона Елене Рябовой. В послании общественная организация предложила в связи с переходом на дистанционное обучение и возросшей нагрузкой увеличить зарплаты учителям и обеспечить им выплаты компенсаций на оплату услуг связи. 

Кроме того, профсоюз предложил запретить введение дополнительных отчетов для подтверждения работы педагогов и сократить отчетность образовательных организаций по различным показателям.

16 апреля работники образования получили ответ на свое обращение от департамента образования, в котором говорится, что фонд оплаты труда педагогических работников сформирован на весь 2020 год, зарплаты учителей будут сохранены, но об увеличении речи не идет. 

Дополнительные выплаты чиновники «скинули» на школы — «образовательные организации имеют право предусмотреть в локальных нормативных актах по оплате труда необходимые критерии установления стимулирующих выплат в условиях реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».
Остался открытым и вопрос оплаты интернета и ресурсов работников образования на дому. Обеспечить рабочее место власти должны, но предложили при этом учителям вернуться работать в школу:

«В случае отсутствия технической возможности работать в домашних условиях, для осуществления образовательного процесса педагогическим работникам может быть организовано рабочее место в образовательной организации при соблюдении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий».

Тэги: дистанционное обучение, педагоги, профсоюзы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Три аппарата ИВЛ, которые «Playrix» подарил Вологде, были куплены у депутата гордумы
Мэр Вологды Сергей Воропанов ответил, можно ли жителям ездить за город и на дачу
Количество жителей Вологодской области с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 67 человек
У сотрудника поликлиники №1 в Вологде диагностировали коронавирус
В Череповце утопили дебаркадер при попытке поднять его на поверхность
В Череповце сгорел дачный дом за 25 млн рублей
41 автомобиль не пустили в Вологду после проверки на КПП за сутки
В Вологде уволили пойманного пьяным за рулем сотрудника ГИБДД
Первые два случая коронавируса выявлены в Череповецком районе
Мэр Вологды попросил жителей с пониманием отнестись к пробкам на въезде в город
16.04.2020 [Общество]

В Вологде частные медцентры начали проводить тестирование на коронавирус

2426
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мэр Вологды Сергей Воропанов выбрал лучший мем #послекарантина
Семь новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки
Вологодские актеры представят импровизационный проект «театр.на.коленке»
В правительстве Вологодской области не ответили на вопрос о количестве аппаратов ИВЛ в районах
Видеозапись детского спектакля «Хитрая история» студии «Изумрудный город» можно посмотреть до 25 апреля
Спектакль «Пули над Бродвеем» Вологодского драмтеатра можно посмотреть онлайн 20 и 21 апреля
Экс-ректор ЧГУ Дмитрий Афанасьев назначен заместителем министра науки
 


10.04.2020 [Общество]

Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?

10525
0
20.04.2020 [БлогоVO]

Ни в коем разе обидеть чувства верующих, но все происходящее — полная дичь

718
0
13.04.2020 [Обзор Прессы]

Режиссер Борис Гранатов о том, чем живет Вологодский ТЮЗ во время карантина

937
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика