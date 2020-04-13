Профсоюз педагогов Череповца предложил увеличить зарплаты учителям в период дистанционного обучения

13.04.2020 [Общество]

Профсоюз педагогов Череповца обратился с открытым письмом к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, спикеру Законодательного собрания области Андрею Луценко, начальнику департамента образования региона Елене Рябовой. В послании общественная организация предлагает в связи с переходом на дистанционное обучение и возросшей нагрузкой увеличить зарплаты учителям и обеспечить им выплаты компенсаций на оплату услуг связи.

— Нагрузка на педагогов возросла многократно, а режим их работы стал практически круглосуточным с перерывом на  сон.  В  кратчайшие  сроки  педагоги  вынуждены  осваивать  новые  информационные образовательные ресурсы, проводить огромную разъяснительную работу с родителями и учащимися, корректировать учебные планы и программы. Плюсом к проведению уроков в разных  формах  (не  у  всех  учеников  есть  доступ  в  интернет)  добавилось  и  количество отчетов.  Педагоги  должны  оформлять  подтверждающие  документы  (отчеты),  что  они  «работали».  И  все  это  на  фоне  того,  что  подавляющее  большинство  педагогов  области использует  в  образовательном  процессе  свою  технику,  тратит  свои  личные  средства  на оплату интернет связи, телефонной связи, — говорится в обращении. 

В связи с этим профсоюз предлагает  установить всем работающим дистанционно педагогическим  работникам  и  руководителям  муниципальных образовательных  учреждений,  заработная  плата  которых финансируется  из  средств областного  бюджета,  установить доплаты «за особые условия труда».  Предлагается также выплачивать компенсацию педагогам как возмещение трат на оплату домашнего интернета и пользование личным оборудованием. Департаменту  образования  Вологодской  области предложили в  кратчайшие  сроки разработать  соответствующие  инструкции  по  технике  безопасности  для  сохранения здоровья педагогов. Кроме того, профсоюз предлагает запретить  введение  дополнительных  отчетов  для  подтверждения  работы педагогов  и  сократить  отчетность  образовательных  организаций  по  различным показателям.

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О том, с какими проблемами столкнулись учителя, родители и школьники при переходе на дистанционное обучение, читайте в специальном материале NewsVo.

 

Тэги: образование, дистанционное обучение

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