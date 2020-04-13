Профсоюз педагогов Череповца предложил увеличить зарплаты учителям в период дистанционного обучения

Профсоюз педагогов Череповца обратился с открытым письмом к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, спикеру Законодательного собрания области Андрею Луценко, начальнику департамента образования региона Елене Рябовой. В послании общественная организация предлагает в связи с переходом на дистанционное обучение и возросшей нагрузкой увеличить зарплаты учителям и обеспечить им выплаты компенсаций на оплату услуг связи.

— Нагрузка на педагогов возросла многократно, а режим их работы стал практически круглосуточным с перерывом на сон. В кратчайшие сроки педагоги вынуждены осваивать новые информационные образовательные ресурсы, проводить огромную разъяснительную работу с родителями и учащимися, корректировать учебные планы и программы. Плюсом к проведению уроков в разных формах (не у всех учеников есть доступ в интернет) добавилось и количество отчетов. Педагоги должны оформлять подтверждающие документы (отчеты), что они «работали». И все это на фоне того, что подавляющее большинство педагогов области использует в образовательном процессе свою технику, тратит свои личные средства на оплату интернет связи, телефонной связи, — говорится в обращении.

В связи с этим профсоюз предлагает установить всем работающим дистанционно педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений, заработная плата которых финансируется из средств областного бюджета, установить доплаты «за особые условия труда». Предлагается также выплачивать компенсацию педагогам как возмещение трат на оплату домашнего интернета и пользование личным оборудованием. Департаменту образования Вологодской области предложили в кратчайшие сроки разработать соответствующие инструкции по технике безопасности для сохранения здоровья педагогов. Кроме того, профсоюз предлагает запретить введение дополнительных отчетов для подтверждения работы педагогов и сократить отчетность образовательных организаций по различным показателям.

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