«Гамлета» в постановке Вологодского драмтеатра можно посмотреть онлайн 18 и 19 апреля

Шекспировского «Гамлета» в постановке Зураба Нанобашвили представляет в рамках проекта «Онлайн культура» Вологодский областной драматический театр. Премьера этого спектакля состоялась в июне 2012 года в рамках 11-го Международного театрального фестиваля «Голоса истории».

- С первых сцен спектакля оказывается, что здесь все хотят Правды, но никто не желает добра ближнему. Здесь все лелеют свои обиды, не зализывают, а посыпают солью собственные раны. Кто бы ни вышел на сцену, все приходят с грузом своего несчастья, взваливая на ближних все новые беды, - говорится о сюжете спектакля на сайте Cultinfo.

Спектакль «Гамлет» Вологодского драматического театра будет доступен для просмотра онлайн с 15.00 18 апреля и 19 апреля в течение дня на сайте Cultinfo.ru.

