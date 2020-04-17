Вологжанину грозит штраф за распространение в соцсети фейковой новости о коронавирусе

17.04.2020 [Общество]

В Вологде местному жителю грозит до 100 тысяч рублей штрафа за распространение фейковой новости о коронавирусе.

«Как следует из материалов дела, вологжанин в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» выложил пост с ложной информацией о том, что в поликлинике Водников пациентка улила весь пол кровью, по его мнению, из-за того, что она болеет коронавирусом», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Проверка показала, что эта информация не соответствует действительности. Административный материал по ч.9 ст 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации) передан в суд. Судебное заседание назначено на 12 мая 2020 года.

Ранее newsVO сообщал о том, что полицейские составили протокол на 19-летнюю вологжанку, разместившую в соцсети фейк о 200 заболевших коронавирусом в Череповце. Ей также грозит до 100 тысяч рублей штрафа.

Тэги: штрафы, коронавирус, фейки

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