Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий год

17.04.2020 [Общество]

Всероссийские проверочные работы в школах будут перенесены на начало следующего учебного года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

— Относительно проведения всероссийских проверочных работ. В конце этого учебного года их должны были писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами и родительским сообществом принято решение о переносе ВПР с конца этого учебного года на начало следующего, — подчеркнул министр. — Результаты этих работ не станут аттестацией самих школьников. За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для «входной» диагностики с целью корректировки образовательного процесса.

Месяц назад сообщалось о возможном переносе сроков написания ВПР на конец этого учебного года.

Всероссийские проверочные работы — это контрольные работы, которые проводятся во всех школах страны по единому графику и единым моделям заданий.

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